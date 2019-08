Tor

Bonmann ist endlich wieder fit. Dem Ex-Dortmunder sieht man seine Spielfreude deutlich mehr an als etwaige fehlende Spielpraxis. Schon zuletzt solider Rückhalt, lieferte der 24-Jährige in Mannheim eine überdurchschnittliche Leistung ab. Und das trotz vier Gegentoren. Fazit: Am Schlussmann lag es sicher nicht. Vielmehr schickt er sich an, eine absolute Stütze zu werden.