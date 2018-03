Bereits im vergangenen Herbst ließ sich Heynckes von Uli Hoeneß und Co. weichklopfen und kehrte vom Ruhestand zurück auf die Trainerbank. Seitdem führte er die Bayern wieder zurück in die Erfolgsspur: Die Meisterschaft ist mit aktuell 20 Punkten Vorsprung auf Schalke 04 praktisch sicher, nach dem 5:0 im Achtelfinal-Hinspiel gegen Besiktas steht der Rekordmeister mit mehr als einem Bein im Viertelfinale und in der Vorschlussrunde im DFB-Pokal geht's gegen Bayer Leverkusen.