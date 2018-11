Als der umstrittene Parteichef am Sonntag um 15.20 Uhr an der Münchner Parteizentrale ankommt, wird er von zahlreichen Fotografen und Kamerateams erwartet. Offiziell will er mit einigen anderen führenden Köpfen der Partei, darunter seine Stellvertreter und die Bezirksvorsitzenden, über die CSU-Liste für die Europawahl abstimmen. Wenige Tage nach der Kür von Manfred Weber zum Spitzenkandidaten der EVP eigentlich ein angenehmer Termin, sollte man meinen. Doch auf der Tagesordnung steht auch Seehofers Zukunft.