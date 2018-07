Frankfurt - Ein kollektives Ja – und ein singuläres: Hm. Jein, weiß nicht. Vielleicht. Der deutsche Fußball und die ungeklärte Bundestrainer-Frage fünf Tage nach dem Schock, dem WM-Vorrunden-Aus durch das 0:2 gegen Südkorea. "Should I stay or should I go?" – sangen einst "The Clash". Joachim Löws Gedanken werden sich dieser Tage genau darum drehen: Soll ich bleiben oder gehen?