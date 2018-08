Blanke Existenzängste Wegen der Hitze! Schäfer Heinrich hat Angst um seine Schafe

Ganz Deutschland leidet unter der extremen Hitzewelle. Doch während die meisten nur ein wenig jammern, geht es für andere sogar an die Existenz. Einer der Betroffenen ist auch Schäfer Heinrich (51), der nun in der "Bild"-Zeitung Einblicke in sein derzeitiges Dilemma gab. Dem "Bauer sucht Frau"-Star geht nämlich das Futter für seine rund 500 Schafe aus. "Noch zwei Wochen und meine Futter-Vorräte sind aufgebraucht", berichtet Heinrich.