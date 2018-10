Der Fall zählt zu den ältesten, in denen das Bundeskriminalamt (BKA) öffentlich im Internet nach Personen fahndet. Doch nicht nur Mörder sind darunter, auch Opfer, Vermisste oder unbekannte Tote werden hier gezeigt. Welcher Fall auf die Liste kommt, entscheiden Gerichte. Es müsse besonders sorgfältig abgewogen werden zwischen einer effektiven Tätersuche einerseits und Persönlichkeitsrechten andererseits, heißt es vonseiten des BKA.

Der Vormarsch der Sozialen Netzwerke habe auch die öffentliche Fahndung verändert, vor allem in Bezug auf den Datenschutz. "Fahndungsaufrufe in digitalen Medien – insbesondere bei Facebook oder Twitter – erfordern mehr Prüfungen, als dies bei klassischen Medien der Fall war."