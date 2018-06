Bizarrer Mord-Prozess in Landshut Mann aus Rache den Penis abgetrennt - Opfer verblutet qualvoll

Der 48-Jährige gab vor Gericht an, bereits in seiner Heimat Opfer von Vergewaltigungen geworden zu sein. S. ist homosexuell; es fällt ihm sichtlich schwer, vor Gericht über seine Neigung zu sprechen. 2014 habe er seine Heimat wegen der Diskriminierungen verlassen. Doch in Zirndorf sei es erneut zu Übergriffen gekommen. Von einer seiner Vergewaltigungen hätten seine Peiniger ein Video gedreht. Zudem hätte die Kripo Spermaspuren auf dem Kopfkissen feststellen können, so S. Tatsächlich hatte S. Anzeige erstattet, doch die Kripo konnte weder Spuren sichern, noch das Video ermitteln. Noch während der U-Haft in der JVA Landshut will Abutalip S. von drei russischsprachigen Männern vergewaltigt worden sein. Richter Kring wies die Staatsanwaltschaft an, zu prüfen, ob diese Behauptung stimmt.

Der Prozess wird fortgesetzt.