Bizarrer Kirchen-Streit in Unterflossing Seher sagt voraus: Am 17. März erscheint hier Maria

Warum Maria ausgerechnet in Unterflossing erscheinen soll

Doch es gibt auch von der Kirche anerkannte Marienerscheinungen, etwa im französischen Lourdes aus dem Jahr 1858 oder im portugiesischen Fátima, einem der bedeutendsten katholischen Wallfahrtsorte, wo sich die Mutter Jesu 1917 gezeigt haben soll.

Warum sollte die heilige Maria ausgerechnet in Unterflossing auftauchen? Gut, das Geburtshaus des emeritierten Papstes Benedikt in Marktl ist nur etwa 30 Autokilometer entfernt. Zum Pilgerort Altötting mit seiner berühmten schwarzen Madonna sind es keine 20 Kilometer. Und im nahen Aschau am Inn gingen die Ratzinger-Brüder Joseph und Georg zur Schule.

Reicht das aus, um Maria anzulocken? "Das wären menschliche Interpretationen", meint Neumann. Maria habe in Oberbayern erscheinen wollen, sagt Masszi. Vorher soll sie sich einen Ort gesucht haben, an dem sie nicht willkommen war: Bei einer Privatkapelle auf dem Grund eines Bauern in Walpertskirchen im Landkreis Erding soll sie erstmals aufgetaucht sein, auch dort erwartete sie der Italiener Caputa mit seinem Gefolge. Dem Sohn des Bauern platzte schließlich der Kragen – er scheuchte die Gesellschaft vom Hof.

Maria wird pünktlich sein

Er habe gar den Mistwagen in den Weg gestellt, berichtet Masszi entrüstet. So habe er den Entschluss gefasst, Maria zu sich in seine Kapelle einzuladen. Er habe sich an Caputa gewandt, der die Einladung übermitteln solle – und der habe das Ja überbracht.

Dass Maria stets pünktlich um 16.30 erscheint, ist für Masszi kein besonderes Wunder. "Sie kennt doch die Uhr." Er warnt aber Gäste, zu knapp zu kommen. Wer nicht bete, habe wenig Chancen auf Offenbarung. Masszi ist das Urteil der offiziellen Kirche nicht wichtig. "Ob das ein Wallfahrtsort wird oder nicht, ist mir relativ wurscht." Was er gar nicht wolle, sei ein Geschäft mit Maria, wie es doch im nahen Altötting stattfinde. "Das gefällt der Mutter Gottes nicht."

Die Menschen in der Region sind erst einmal mit dem irdischen Phänomen des Ansturms auf die heilige Maria konfrontiert. "Sie sind der dreihundertste Anrufer", sagt Hans Söhl, Inhaber der Firma Soehlmetall im nahen Obertaufkirchen, deren Telefonnummer wohl aus Versehen auf einer früheren Seite zu der Erscheinung vermerkt ist. "Wir haben mit der Marienerscheinung nichts zu tun - außer die falsche Telefonnummer."