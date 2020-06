Damit schloss er auch einen Verkauf von Ausnahmespieler Jadon Sancho, 20, der noch bis 2022 beim BVB unter Vertrag steht und dessen Marktwert laut transfermarkt.de bei 117 Millionen Euro liegt, aus. "Ich glaube nicht, dass ein Verein kommt und die Summe zahlt. Da gibt es auch keinen Cent Corona-Rabatt drauf", stellte Watzke klar: "Wir haben die Phase hinter uns gelassen, wo wir Spieler verkaufen mussten." Mit Thomas Meunier hat die Borussia bereits den ersten ablösefreien Spieler (von Paris Saint-Germain) verpflichtet.

Was wird aus Leipzig ohne Werner?

Und was wird aus Leipzig, das zunächst den Abgang seines Toptorjägers Timo Werner zum FC Chelsea zu verkraften hat? Man werde nun "all in" gehen, kündigte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff ebenfalls im Doppelpass an und ließ damit aufhorchen.

Vor der schier unendlich sprudelnden Geldquelle des Brauselieferanten Red Bull müsste sich schließlich selbst der FC Bayern in acht nehmen. "Von den Bayern sind wir noch weit entfernt", erklärte Mintzlaff schnell: "Wir sind, wenn überhaupt, erstmal der Dortmund-Verfolger."

Wenn man "die Lücke zum BVB und irgendwann mal zum FC Bayern" schließen wolle, "dann geht das bei uns natürlich nur über Mentalität, mit Leidenschaft und einer klaren Spielphilosophie".

Trotzdem hätte Mintzlaff nichts dagegen, den Bayern schon in naher Zukunft einen Titel wegzuschnappen. "Wir könnten es noch vor Dortmund tun, diese Saison noch, denn wir spielen ja noch Champions League", sagte der RB-Vorstandschef mit einem Augenzwinkern, "daher haben wir noch eine kleine Restchance." Topfavorit ist aber auch in der Königsklasse der FC Bayern. Für den sah Hoeneß schon zuletzt im AZ-Interview auch international "keine Hindernisse". Und Hainer ergänzte ebenfalls in der AZ: "Die Mannschaft ist so gut in Schuss, dass sie in der Lage ist, jeden Titel zu gewinnen." Den in der Bundesliga sowieso.

Lesen Sie auch: Nach Corona-Ausbruch – Uli Hoeneß verteidigt Schalkes Clemens Tönnies