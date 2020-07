Bislang sechs Krimis Nächster Til-Schweiger-"Tatort" lässt auf sich warten

Mit dem "Tatort: Willkommen in Hamburg" startete Til Schweiger (56) im Jahr 2013 seine vielbeachtete Sonntagskrimikarriere. Ebendieser Krimi wird nun am Sonntag (2.8., 20:15 Uhr, das Erste) im Rahmen der Sommerpause wiederholt. Doch wann kommt der nächste neue "Tatort" mit dem Actionhelden? "Für die kommende Saison 2020/2021 ist bislang kein neuer 'Tatort' mit Til Schweiger geplant", heißt es von der Pressestelle auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news. Somit dürfte es frühestens in der Saison 2021/2022 soweit sein.