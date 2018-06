Naheliegende Hütten ebenfalls in Flammen

Das Feuer brach örtlichen Medienberichten zufolge in einem Bereich des Marktes aus, in dem Holz und Altkleider verkauft werden. In Gikomba kommen unter anderem aus Europa oder den USA Container mit Ballen von Altkleidern an, die von dort oft von Zwischenhändlern in kleinerer Stückelung weiterverkauft werden.