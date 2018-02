Einen seltsamen Ausreißer nach unten weist die Karte auf: Angeblich kosten Neubau-Wohnungen in der Altstadt nur 6746 Euro. Wer Schnäppchen ausgerechnet mitten in der Stadt wittert, wird aber wohl enttäuscht werden. Hier ist das Angebot traditionell sehr klein, Neubauwohnungen sind aktuell überhaupt keine zu finden.

Und wie geht es weiter am Markt? Wird es immer noch teurer? CDU, CSU und SPD haben sich dem Thema Wohnungsnot in ihren Koalitionsverhandlungen gewidmet. Unter anderem soll es ein Baukindergeld geben, von dem Familien mit Kindern profitieren könnten, die Immobilien kaufen wollen.

Der Blick in die Zukunft ist düster

Außerdem soll der Neubau frei finanzierter Wohnungen im "bezahlbaren Mietsegment" mit höheren steuerlichen Abschreibungen unterstützt werden. Die Koalition peilt in den nächsten vier Jahren 1,5 Millionen neue Wohnungen deutschlandweit an.

Was das für München verändert? Sehr wenig, glauben Vertreter der Hausbesitzer. Rudolf Stürzer, der Chef von "Haus und Grund", verweist auf die immer noch niedrigen Zinsen, die extrem hohe Zuzugsprognose, die den Druck auf den Markt noch steigern dürfte, den wenigen Platz für Neubau in der Stadt. Und: darauf, dass in München inzwischen fast alle Käufer kaufen, um selbst in die Wohnungen einzuziehen.

Trotz der hohen Mieten sei die Rendite in München eben inzwischen so niedrig wie kaum irgendwo sonst. Baukindergeld und höhere steuerliche Abschreibungen hält Stürzer nur für ein "schönes Zubrot. Das wird niemanden, der es jetzt nicht kann, in die Lage versetzen, sich eine Wohnung in München zu kaufen."

Stürzer erwartet eine weitere Annäherung der Preise in der Stadt. Der Druck auf Viertel wie Langwied könnte also auch noch schneller steigen. Ein Ende des Wahnsinns ist nicht in Sicht.