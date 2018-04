Biologische Vielfalt Polizeibienenhonig: Garantiert ausgezeichnet

Mittlerweile gibt es Polizei-Bienenstöcke über dem Einbruchsdezernat in der Winzererstraße, über der Verkehrsabteilung in der Bad-Schachener-Straße und bei der Bereitschaftspolizei in der Rosenheimer Straße. Auch von den Dächern der Wachen in Sendling, Neuhausen und Perlach schwärmen zur Blütezeit zehntausend Bienen aus. Die Polizisten wollen mit den Polizeibienen ihren ökologischen Beitrag leisten und das Bewusstsein für die massiven Bedrohungen dieser nützlichen Insekten wecken. Pestizide, Krankheiten und Monokulturen setzen den Bienen sehr zu. Laut Experten weichen in Deutschland täglich artenreiche Wiesenflächen in der Größenordnung von etwa 100 Fußballfeldern für Äcker, Baugebiete oder Straßen.