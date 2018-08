Pennant: Talent verschwindet in der Bedeutungslosigkeit

Als Fußballer hat Pennant eine wahre Odyssee hinter sich – insgesamt spielte er in seiner Karriere für 15 verschiedene Vereine. Die renommiertesten Stationen waren der FC Arsenal und der FC Liverpool – während dieser Zeit wurde er jedoch oft an andere englische Vereine verliehen. Einst galt Pennant als großes Talent, doch der große Durchbruch gelang ihm nie – es folgte der langsame Absturz. Nach weiteren Stationen in England heuerte er schließlich bei Pune City in Indien und den Tampines Rovers in Singapur an. Sein letzer Verein: Billericay Town in der sechsten englischen Liga. Mittlerweile ist Pennant vereinslos.