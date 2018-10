Biografie "Udo" erscheint Udo Lindenberg: So sehr litt er unter dem Tod seiner Mutter

Jubel statt Alkohol

In "Udo" schreibt Thomas Hüetlin über die Höhen und Tiefen im Leben des Mannes aus Gronau "mit eben mal so bestandener Mittlerer Reife und einer abgebrochenen Kellnerlehre", der in nur zwei Jahren "von einem nur in Jazz-Insider-Kreisen bekannten Schlagzeuger zum ersten wirklich bedeutenden deutschen Rockstar aufgestiegen" war. Und dem die Menschen auch heute noch zujubeln. "Möglicherweise hast Du es auch geschafft, mit dem Saufen aufzuhören, weil Dir klar wurde, dass diese Zuneigung auch die Belohnung ist für die gute Arbeit, die Du in den letzten Jahren geleistet hast", heißt es in "Udo". "Plus die Hoffnung, dass es noch Jahre so weitergeht."