Biografie enthüllt angebliche Lover Mit diesen Mega-Stars soll Carrie Fisher Affären gehabt haben

Carrie Fisher (1956-2016, "Star Wars") hatte angeblich heimliche Affären mit den Musik-Legenden David Bowie (1947-2016) und Freddie Mercury (1946-1991). Das behaupten zumindest die Autoren einer Biografie, die vor kurzem in den USA erschienen ist. Laut Darwin Porter und Danforth Prince hatte die als Prinzessin Leia berühmt gewordene Schauspielerin die Liebeleien 1973, als sie in London an der Royal Central School of Speech and Drama war, berichtet die "Daily Mail" über das Buch "Carrie Fisher & Debbie Reynolds".