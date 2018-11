"Bin unendlich traurig" Promis, Freunde und Wegbegleiter verabschieden sich von Malle-Jens

"So traurig", findet Frauke Ludowig (54) die Nachricht über den Tod von Büchner. Sie sei "in Gedanken bei seiner Familie", schreibt die Moderatorin zu einem Bild von Malle-Jens bei Instagram. "Sitze gerade stumm in der Küche", erklärt Melanie Müller (30) unterdessen bei Facebook. Es sei "das Schlimmste, was einer Familie passieren kann! Ich bin in Gedanken bei der Familie aber f..., diesen Verlustschmerz kann man nicht nehmen."