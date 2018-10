Passagier-Video löst massive Kritik aus

Ein Mitreisender hatte den Vorfall am vergangenen Freitag kurz vor Abflug gefilmt. Das Video verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und löste massive Kritik an der irischen Fluggesellschaft aus. In dem Clip ist zu sehen, wie die Seniorin zwar von ihrer Tochter und einem weiteren Passagier unterstützt wird, es zeigt aber auch das nur zaghafte Eingreifen eines Flugbegleiters, der erst auf Aufforderung einschritt. Mit den Worten "Seien Sie nicht so grob. Sie müssen sich beruhigen", wandte sich das Crew-Mitglied an den rassistischen Pöbler. Auf die Forderung, den Mann aus dem Flugzeug zu bringen, ging der Flugbegleiter nicht ein.