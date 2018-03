Braucht es wirklich neun Jahre Gymnasium oder hätte man das G8 nicht besser organisieren können?

Ich habe selbst an dieser Schnittstelle gearbeitet und den Lehrplan zweimal intensiv überarbeitet. Wir haben viel verändert, aber in zu kurzer Zeit, so dass Unruhe in der Bildungslandschaft entstanden ist – so ehrlich muss man sein. Aber angesichts der strukturellen Veränderungen, die ich genannt habe, ist es gut, dieses eine Jahr dazuzugeben. Dass dies den Bildungsprozessen und der Reife unserer Schülerinnen und Schüler gut tut, ist nicht von der Hand zu weisen.

Die Übertrittsquote ans Gymnasium steigt stetig. In der Region fehlen aber Handwerker und Facharbeiter. Wie wollen Sie gegensteuern?

Bayernweit sind die Übertrittsquoten stabil. Natürlich gibt es regionale Unterschiede. Gerade an der Mittelschule hatten wir aber eine Stabilisierung. Ihr Erhalt war eine zentrale Leistung der bayerischen Schulpolitik der letzten Jahre. Andere Länder haben diese Schulart vor allem mit der Realschule zusammengelegt. Wir haben über die vertiefte berufliche Orientierung ein Alleinstellungsmerkmal für die Mittelschule geschaffen. Dass nach einer Zusammenlegung zweier Schularten das Leistungsniveau in der Regel eher nach unten geht, führen Experten auf die Zusammenlegung zurück.

Der Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund nimmt zu. Wie sollen die Schulen mit solchen Entwicklungen umgehen?

Wir werden die vielfältigen Unterstützungsangebote im Blick behalten. Wir haben insbesondere die Deutschförderung aufgebaut und vor dem Hintergrund der Flüchtlingswelle noch einmal rund 2.000 zusätzliche Planstellen geschaffen. Denn ich bin überzeugt: Sprache ist der Schlüssel zur Integration, schafft Heimat und Identität. Besonders die Berufsschulen leisten nach dem Motto "Forderns und Fördern" ganz engagierte Arbeit.

Was sagen Sie besorgten Eltern, die befürchten, die Bildung ihrer Kinder könne zu kurz kommen?

Ich verstehe diese Sorge. Natürlich behalten wir das im Auge und tun viel dafür, dass niemand unter der Situation leiden muss. Denn wir sehen schon: Wenn das Gleichgewicht nicht mehr stimmen würde, gäbe es Fluchtbewegungen hin zu privaten Schulen.

Bernd Sibler: "Wir wollen Persönlichkeiten, kein Humankapital"

Das Robert-Koch-Gymnasium in Deggendorf, dem Sie als beurlaubter Lehrer zugeordnet sind, gilt als Musterbeispiel für die Schule ohne Kreide. Wie soll dieses Vorbild auf ganz Bayern übertragen werden?

Digitalisierung ist ein weiteres zentrales und wichtiges Thema für mich als Kultusminister. Wir haben 162 Millionen Euro zusätzlich dafür im Haushalt beschlossen, 100 Millionen Euro davon für den Ausbau des digitalen Klassenzimmers. Die Förderrichtlinien werden bald stehen. Aber klar ist: Die Technik dient der Pädagogik. Die Pädagogik steht klar im Vordergrund.

Sie werben für die Vermittlung von Digital-und Medienkompetenz. Soll dies nun ein eigenes Schulfach werden?

Informatik wird an allen Schularten gestärkt. Wichtig ist mir, dass auch hier nicht nur die technische Kompetenz im Zentrum steht, sondern dass auch ein Verständnis für die Medienwirkung vermittelt wird. Das kann man auch in Deutsch oder Religion gut vermitteln. Wir werden auch das Thema Demokratieerziehung stärken. Es geht eben nicht allein um die Vermittlung von Wissen und Können, sondern um die Bildung von Herz und Charakter. Wir wollen Persönlichkeiten, kein funktionstüchtiges Humankapital.

