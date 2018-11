"Bildung ist das größte Gut" Fernanda Brandão kämpft mit ihren Multikulti-Tugenden für das Gute

Aller Anfang ist schwer

Dass es gar nicht so einfach ist, Gutes zu tun, das hat sie vor einiger Zeit im brasilianischen Urwald erfahren müssen: "Vor drei Jahren hat mein Leben eine unglaubliche Wende genommen, als ich in den brasilianischen Regenwald gefahren bin, weil ich die Indianer fragen wollte, was sie brauchen - ob man ihnen helfen kann. Absolut naiv. Ich hatte keinerlei Vorkenntnisse über Hilfsarbeit." Inzwischen sei ihr naiver Vorstoß zu einem großen Projekt mit dem Namen "Children of the Forgotten" gereift, "wo es darum geht, eine nachhaltige Infrastruktur im Regenwald zu schaffen."

Doch auch damit ist ihr multikultureller Tatendrang noch nicht zu Ende. Aktuell arbeitet sie an ihrem ersten Buch, das sich mit ihren Erfahrungen im brasilianischen Regenwald beschäftigt. Und auch an der Gründung eines "Zentrums der Heilung" sei sie interessiert, in dem sie eine kurze Auszeit vom Alltag anbieten wolle, denn: "Wir leiden alle darunter, wie schnell unser Leben geworden ist."

Viele löbliche Baustellen, an denen Fernanda Brandão da im Sinne des guten Zwecks gerade werkelt. An einer urdeutschen Tugend beißt sie sich aber trotz ihrer vorbildlichen Integration noch immer die strahlend weißen Zähne aus: "Pünktlichkeit hat leider bis heute noch nicht so richtig geklappt." Zum Glück kommt ihr sozialer Eifer aber trotzdem nie zu spät.