München - Der Hugendubel am Stachus hat am Donnerstag um 9.30 Uhr nach knapp fünfwöchiger Umbauphase wiedereröffnet. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft ist die Filiale komplett umgestaltet worden. Wie Hugendubel mitteilt, ist der Laden in mehrere Welten unterteilt: "Abtauchen", "leben, wohnen und genießen", "lernen, spielen und machen" sowie "Fenster zur Welt" und "Horizonte".