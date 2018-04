Das Feuer brach gegen 18.40 Uhr in einer Lagerhalle der Entsorgungsfirma in der Emeranstraße aus – neben Abfällen befanden sich darin unter anderem Autoreifen sowie eine neue Müllsortierungsanlage, die durch das Feuer komplett zerstört wurden. Als die ersten Kräfte der Feuerwehr am Einsatzort eintrafen, schlugen bereits Flammen aus Halle, die Wand an der Ostseite war durchgebrannt.