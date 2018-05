Berlin - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will erreichen, dass durch Masseneinladungen möglichst schnell mehr Männer und Frauen zur Darmkrebsvorsorge bewegt werden. Zu dem geplanten Verfahren sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend in Berlin: "Im Laufe des Jahres müssen die entsprechenden Entscheidungen auf den Weg gebracht werden." Spahn war einer der Redner bei der Verleihung der Felix Burda Awards zur Darmkrebsprävention.