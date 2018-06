In Günzburg verursachte ein Blitz einen Dachstuhlbrand in einem Reihenhaus, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Die Flammen griffen am Mittwochabend auf ein weiteres Reihenhaus über. Einsatzkräfte retteten fünf Bewohner aus den Gebäuden. Ein Mensch wurde mit Bluthochdruck ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzte den Schaden auf bis zu 100.000 Euro. Auch im oberbayerischen Ebersberg schlug ein Blitz in ein Wohnhaus ein. Ein Brand entstand nicht, auch Verletzte gab es hier glücklicherweise nicht