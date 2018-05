Bild der Hochzeit gepostet DFB-Spieler Matthias Ginter hat geheiratet

Laut Informationen der "Bild"-Zeitung gaben sich die beiden in dem kleinen Örtchen March im Breisgau das Wort. Dort begann Ginter im Alter von vier Jahren mit dem Fußballspielen. Seit 2017 spielt der gebürtige Freiburger in Mönchengladbach. Ginter wurde 2014 mit dem DFB-Team in Brasilien Weltmeister und zählt auch zum vorläufigen Kader von Joachim Löw für die kommenden Weltmeisterschaften in Russland. Bislang lief Ginter 16 Mal im Trikot der deutschen Nationalmannschaft auf.