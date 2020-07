München - Deutlich über zwei Millionen Besucher haben im vergangenen Jahr den Münchner Tierpark Hellabrunn besucht. 2019 sei "in zoologischer, edukativer, kaufmännischer und bautechnischer Hinsicht" erfolgreich gewesen, teilte die Leitung des Zoos am Montag mit. Der detaillierte Geschäftsbericht für das abgelaufene Jahr soll am kommenden Donnerstag vorgestellt werden.