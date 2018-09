Die leidige Transferzeit

Am 2. Juli trat der Kroate seinen Job in München an. Erst Freitagabend hatte er Ruhe. Das Transferfenster ist zu und Jérôme Boateng weiter Bayern-Profi.

Ein Erfolg für Kovac, der seine drei Innenverteidiger Mats Hummels, Niklas Süle und eben Boateng als "Weltklasse" preist. Er sei "froh", sie zu haben. Boateng dann vor seiner Nase nach Paris zu verkaufen, wäre ein Affront der Bosse gewesen. Sportdirektor Hasan Salihamidzic fühlte sich, wie er bei "Sky" sagte, in den Verhandlungen von Paris Saint-Germain verschaukelt. "Ich will keinen beleidigen, ich sage nur, dass man mit Bayern München solche Sachen nicht machen kann. Ganz besonders, wenn es um so einen Spieler geht." Künftig werden Boateng, Hummels, Süle rotieren. Zwei spielen, einer pausiert.

Lewandowski auf Kurs bringen

Auch Robert Lewandowski ist noch da. Ein klares Verdienst von Kovac, der den wechselwilligen, im Mai beleidigten und mangels Unterstützung im Verein gekränkten Mittelstürmer in Vier-Augen-Gesprächen von einer gemeinsamen Zukunft überzeugte. Der 30-Jährige hat wieder richtig Bock auf Bayern, auf Tore sowieso. Seine Bilanz: Vier Pflichtspiele, sechs Treffer. Das Wechsel-Theater inklusive Beraterwechsel, die Sehnsucht nach Madrid – alles vergessen. Da kann man schon mal, wie Kovac am Wochenende, einen fitten Ersatzmittelstürmer Sandro Wagner in München lassen.

Robben und Ribéry bändigen

Der Franzose (35) absolvierte in Stuttgart sein 250. Bundesligaspiel, Arjen Robben (34) sein 191. – beide mit Feuereifer, als wären sie Debütanten. Und wehe, sie werden ausgewechselt wie in Stuttgart. Robben schaute böse, marschierte schnurstracks in die Kabine. Ribéry diskutierte mit Kovac und Sportdirektor Hasan Salihamidzic, sagte später zur AZ: "Alles okay. Das war nur Spaß." Kovac scheint seine Flügeldiven, durch Kingsley Comans schwere Verletzung bis zur Rückrunde ohne echte Konkurrenz, im Griff zu haben.

Die Bank- und Tribünenplätze moderieren

21 Profis hat Bayern noch im Kader. Härtefälle sind unvermeidbar. Doch bisher muckt keiner auf. Weil Kovac seine Entscheidungen erklärt, mit viel Empathie auf die Profis zugeht. Er habe nur "Weltklasse-Spieler", sagte er, "aber als Trainer muss ich Entscheidungen treffen." Er verspricht Rotation, Einsatzzeiten für alle. Was akzeptiert wird. Wenn’s läuft.

