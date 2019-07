Bikini-Fotos bei Instagram Mindy Kaling beweist, dass Size Zero out ist

Nur Size-Zero-Frauen können schicke Bikinis tragen? Ein Irrglaube, wie Mindy Kaling (40, "Ocean's 8") nun ansehnlich bei Instagram beweist. Die Schauspielerin und Autorin veröffentlichte am Samstag zwei Bikini-Fotos von sich und richtete zugleich inspirierende Worte an all jene Frauen, die nur schwer zu ihrem Körper stehen können. Bei Kaling wird Körper-Positivität großgeschrieben.