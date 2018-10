Neuhaus an der Pegnitz - Der 74-Jährige war am Samstagnachmittag bei Neuhaus an der Pegnitz in der Nähe von Nürnberg unterwegs, wie die Polizei mitteile. Als er einen Bus und ein Auto mit seiner Maschine überholte, übersah er die beiden Motorradfahrer, die ihm entgegenkamen. Es kam zum Zusammenstoß.