Der Automobilclub testete in den zehn Städten mit dem höchsten Radverkehrsaufkommen und mehr als 500.000 Einwohnern an jeweils zehn Bahnhöfen und Stationen des öffentlichen Nahverkehrs das Angebot für Radfahrer - getestet wurden Berlin, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hannover, Leipzig, München, Nürnberg und Stuttgart.