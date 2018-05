München - Zuletzt schien die Atmosphäre besser geworden zu sein, jetzt knirscht es wieder zwischen Wiesn-Wirten und Wiesn-Chef. Die Stadt will die Umsatzpacht von 5,1 auf bis zu 7,8 Prozent erhöhen. Die Wiesn-Wirte schimpfen über eine "unverhältnismäßige Mehrbelastung" – und kündigen höhere Preise an. Am Montag schoss Wiesn-Chef Josef Schmid zurück. Die Stadt argumentiert, dass zwar ursprünglich von wesentlich höheren Umsätzen der Wirte ausgegangen worden sei. Von einer Kalkulationspanne könne aber "gar keine Rede sein", sagte Schmid am Montag. "Es wurde klar kommuniziert, dass die Umsatzpacht erhöht werden muss, falls sie nicht ausreicht."