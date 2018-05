Der einstige Löwenprofi selbst reichte, uneigennützig wie immer, sämtliche Komplimente umgehend weiter. "Es freut mich extrem für diese Fans. Sie haben unheimlich viel erleiden müssen im Sommer. Wir waren fertig, waren down. Die Fans haben den Verein wieder zum Leben erweckt", so der Leidenschafts-Löwe, bevor er sein Team über den grünen Klee lobte: "Was die Mannschaft für einen Charakter hat, wie sie sich mit dem Verein identifiziert. Ich weiß nicht, ob ich noch einmal so eine Mannschaft trainieren werde. Sie ist ein Geschenk. Ich wäre der größte Vollidiot, wenn ich jetzt diese Mannschaft verlassen würde."

Was der seinen Aussagen zufolge so reich beschenkte Coach allerdings demnächst machen wird: die Mannschaft verlassen. Wenn bei den Sechzgern am 18. Juni der Saisonauftakt ansteht, beginnt sein Lehrgang der Fußballlehrer-Lizenz. "Das wird ein brutales Jahr", so Bierofka, "aber ich bin ja belastbar." Achja, seine Urlaubsplanung: Zwei Tage Wellness-Auszeit sollen es laut seiner Frau Nicole werden. Danach zählt für den Fußball-Verrückten Biero wieder Sechzig.

Lesen Sie auch: Die Löwen nach dem Aufstieg: Giesinger Ballermänner