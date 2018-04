Ungefiltert, nicht erhitzt, gehen die Flaschen Haderner an fast alle Bioläden in München, an ausgewählte Getränkestores und Bio-Restaurants – wie das Leib & Siegel in der Auenstraße. Das grasgrüne Etikett des leichten Hellen (2,9 Prozent) ist gut designt: Es soll zeigen, dass "bio" frisch, modern und schön ist. Die Flasche Haderner ziert ein stilisierter Baum. Doch wie passt ein Baum zum Bier? "Der Name Hadern kommt von Haderun, das heißt Volk am Wald", erklärt Marketingfrau Girg den Zusammenhang. Die Seele der handwerklichen Brauerei – der ersten, die in München "bio" braut – ist übrigens ein sehr junger Braumeister, ein Mitt-Zwanziger, der in Weihenstephan gelernt hat.