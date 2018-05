München - Er wollte sich ein Auto kaufen. LMU-Gasthörer Paul C. (48, Name geändert) hatte zu diesem Zweck Geld bei der Bank abgehoben. Viel Geld. 6.400 Euro, wie er selber sagt. Doch zum Autokauf kam es nicht. Denn Paul C. ging an diesem 28. März 2017 zunächst in die Bibliothek in der Schellingstraße, deponierte sein Geld und andere Wertsachen im Spind Nummer 526, traf eine Bekannte, ging mit ihr Essen und als er gegen 22.30 Uhr zurückkam, um die 6.400 Euro zu holen, war das Unigebäude bereits verschlossen.