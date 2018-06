Beziehungs-Casting für Tom Cruise? Scarlett Johansson: Sie sprach nie bei Scientology vor

Vehement widerspricht Schauspielerin Scarlett Johansson (33) Gerüchten, sie habe sich einst für eine Art Vorsprechen bei Scientology beworben, um eine Beziehung zum berühmtesten Mitglied Tom Cruise (55) einzugehen. "Der bloße Gedanke, dass eine Person vorspricht, um in einer Beziehung zu sein, ist so erniedrigend. Ich verbitte mir, dass irgendjemand das Gerücht verbreitet, ich hätte nicht die Integrität um meine eigenen Beziehungen zu wählen", zitiert die Seite "The Hollywood Reporter" aus einem Statement des "Avengers"-Stars.