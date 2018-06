Beziehung zu Scott Disick Sofia Richie: Eine Liebe, die enterbt?

Kosten Sofia Richie (19) diese Bilder unter Umständen ein Vermögen? Zuletzt machten Berichte die Runde, die Tochter von Superstar Lionel Richie (68, "Dancing On The Ceiling") hätte sich von Ihrem Freund Scott Disick (35) getrennt. Der sei bei Kanye Wests (40) Party anlässlich seiner Albumveröffentlichung vor Kurzem fremdgegangen, weswegen ihn die 19-Jährige in den Wind geschossen haben soll. Weil neueste Fotos nun aber zeigen, dass die beiden glücklich durch die Straßen von Los Angeles flanierten, könnte der wohlhabende Vater nun unter Umständen den Geldhahn abdrehen, berichtet die Seite "Daily Mail".