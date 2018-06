Beziehung auf dem Tiefpunkt Katie Price soll ihre Kinder nicht mehr sehen

Ist sie wirklich außer Kontrolle? Peter André (45, "Mysterious Girl") glaubt, dass Katie Price (40) ein schlechtes Vorbild für die gemeinsamen Kinder Junior (12) und Princess (10) ist. Das berichtet die britische "Sun". André sei ganz und gar nicht damit einverstanden, dass seine Exfrau in den letzten Wochen so häufig beim Feiern gewesen sein soll. Außerdem habe sie die Kinder mit ihrem neuen Lover alleine gelassen. Nun wolle er verhindern, dass Price die Kids weiterhin sehen könne. So habe er seinen Kindern kürzlich unter anderem verboten, zur Geburtstagsfeier ihrer Mutter zu gehen, da er gewusst habe, dass dort der Alkohol in rauen Mengen fließen werde.