Bezieht er Stellung? Mark Forster: Man kann als Künstler nicht "gänzlich unpolitisch" sein

So wirklich scheint Forster es aber auch nicht auszuschließen. "Dass Wahrheit keine Rolle mehr spielt in so vielen Facetten unserer Gesellschaft, das ist das Schlimmste", erklärt der 34-Jährige. "Ich möchte an den Punkt kommen, dass klar ist, wo ich stehe. Und ich suche nach einem Weg, wie ich das klären kann."