Ludwigsvorstadt - Großes Glück hatte eine 48-jährige Münchnerin in den frühen Morgenstunden des Donnerstags. In der Wohnung der Frau in der Lindwurmstraße geriet aus bislang unbekannter Ursache eine Couch in Brand. Den dadurch ausgelösten Rauchmelder hörte sie in ihrem Tiefschlaf nicht.