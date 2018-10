"Beverly Hills"-Star Tiffani Thiessen "Friends": Fast hätte Rachel Green ganz anders ausgesehen

"Ich war im Vergleich zu den anderen nur ein wenig zu jung", erzählte Thiessen. Als die erste Folge "Friends" im September 1994 ausgestrahlt wurde, war die Schauspieler nämlich erst 20 Jahre alt. Zum Vergleich: Jennifer Aniston war damals 25 Jahre alt. Doch Thiessen, die in dem Interview unter anderem ihr neues Kochbuch "Pull Up A Chair" vorstellte, konnte dafür mit einer anderen Serie Erfolge feiern: Sie wurde im selben Jahr als Valerie Malone in "Beverly Hills, 90210" bekannt.