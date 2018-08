Obwohl sich ein Verkäufer daran erinnert, wie Vasile N. das Einbruchswerkzeug bei ihm im Baumarkt gekauft hat, obwohl sich die DNA des Mannes an der Tür zu dem Radlgeschäft in der Forstenrieder Allee fand, sagt Vasile N., dass er an dem Einbruch nicht beteiligt war. Wie seine DNA an die Tür gekommen ist? Keine Ahnung.