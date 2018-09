München - Von einer "großen Entschuldigung" war am Dienstag beim geplanten Prozessbeginn sogar die Rede. Der 27-Jährige ist wegen Diebstahls als Mittäter in besonders schwerem Fall angeklagt. Doch die Prozessbeteiligten werden sich in der Sache noch etwas gedulden müssen. Weil eine Richterin der 10. Strafkammer im Urlaub weilt und die Verteidiger die veränderte Besetzung des Gerichts monierten, wird der Prozess um den spektakulären Millionendiebstahl vom August 2017 vertagt.