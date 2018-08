Das Mehr an Übernachtungsgästen lockt Investoren. Man muss sich nur im Bahnhofsviertel umsehen oder zuletzt auch in Haidhausen, wo inzwischen mehrere neue Hotelprojekte umgesetzt werden – gerne von großen Ketten. Aber auch in den Vierteln weiter weg vom Zentrum, nehmen wir Obersendling, werden neue Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen. Im Juli eröffnete die Leonardo Gruppe in der Hofmannstraße ihr deutschlandweit erstes Haus, das unter der Marke NYX geführt wird. Das Hotel mit 225 Zimmern soll vor allem Trend- und Lifestyle-affine Kunden ansprechen.