Betrunken und ohne Führerschein München: Unbelehrbarer Teenager verursacht zwei Unfälle

Ein 18-jähriger Münchner hat sich genau das geleistet. Dies berichtet die Polizei. Los ging es am Sonntagmorgen vergangener Woche um 9.45 Uhr. In der Belgradstraße in Schwabing wollte der junge Mann mit seinem Opel Corsa in eine Parkbucht einparken, fuhr dabei aber über den Bordstein und kollidierte mit einem anderen Opel.