Betrunken beim Filmdreh? Johnny Depp soll am Set ausgerastet sein

Regisseur Furman hingegen spielte den Vorfall herunter. In einem Statement teilte er mit, dass die Berichterstattung übertrieben sei. "Johnny Depp ist ein vollkommener Profi, ein großartiger Mitarbeiter und ein Unterstützer anderer Künstler. Er behandelt die Crew und die Leute um ihn herum immer mit dem höchsten Respekt." Und dann fügte er noch an: "Wir alle lieben Geschichten - aber hier gibt es keine." In "LAbyrinth" spielt Depp den echten LAPD-Detektiv Russell Poole, der den Mord an Rapper Biggie Smalls untersucht hat.