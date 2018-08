Betrug mit EU-Papieren Illegal aufgehalten: Polizei nimmt 13 Arbeiter in Unterkunft fest

Auch in München und dem Umland greift die Polizei immer wieder Ausländer mit gefälschten Dokumenten auf. In den vergangenen Monaten waren auffällig viele von ihnen in einem größeren Arbeiterwohnheim in Pasing gemeldet. Auch gab es Hinweise, dass in der Einrichtung noch weitere Personen unter falschen Identitäten leben.