Am Donnerstag mussten sich drei Betrüger vor dem Landgericht verantworten. In dem Prozess um den millionenschweren Betrug beim Online-Dating haben zwei der drei Angeklagten gestanden. Ihre Verteidiger erklärten die Vorwürfe der Anklage am Donnerstag mit knappen Worten für zutreffend. (Lesen Sie hier: Menschen streben beim Online-Dating nach Höherem)