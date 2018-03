Görtz-Filiale in der Bayerstraße rentiert sich nicht

Die Plakate im Schaufenster verraten es: die Görtz-Filiale in der Mathäser-Passage in der Bayerstraße wird es dagegen nicht mehr lange geben. Genauer gesagt, bis zum 20. März. "Der Standort hat sich nachteilig entwickelt", erklärt Sprecherin Christina Ziegfeld. Ganz unabhängig davon plant die Hamburger Schuh-Kette nun also Großes in der Fußgängerzone. Für den Laden an der Bayerstraße ist derweil noch kein Nachmieter gefunden, bestätigt Erich Roles von der zuständigen Immobilienverwaltung Apleona. 5 215 Euro kalt müsste man monatlich an Miete für die 180 qm Ladenfläche berappen. Inklusive Nebenkosten kommt man auf gut 20 000 Euro, so Roles. Als Neu-Mieter denkbar wäre ein Textilgeschäft, aber auch eine Bank oder Apotheke, so Roles. Nicht erwünscht sind Spielhallen, Wettbüros oder jede Art von Gastronomie.