Besuch in München Handwerksmesse: Merkel bekommt ein heißes Glücks-Eisen

München - So schön kann Kanzlerin sein: Einen herzhaften Biss in den knusprig-schokoladigen Keks der Firma German Bakery Stapper gönnt sich Angela Merkel (CDU) am Freitag bei ihrem Rundgang über die Internationale Handwerksmesse (IHM) in München. Und scheut sich auch nicht, die warme Backstube gegen den heißen Schmiedeofen auszutauschen. Beim Messestand der Krellschen Schmiede schaut sie den Arbeitern über die Schulter. Die haben sich etwas einfallen lassen für die Bundeskanzlerin: Sie fertigen ihr ein kleines, goldfarbenes Hufeisen, quasi ein Glücksbringer für die neue Große Koalition. Schaden kann's ja nicht.