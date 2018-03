Der 60-jährige Throninhaber des kleinen Fürstentums überraschte bei einem Rugby-Turnier in Kolumbien, bei dem ihm die Ehre zuteilwurde, den Anstoß auszuführen. Dabei spannte das Polohemd, das Albert im Partnerlook mit Kolumbiens Außenministerin Maria Angela Holguin trug, ganz gewaltig. Von seiner mannigfachen Sportlerkarriere war bei diesem Anblick nicht mehr allzu viel zu erahnen.

Bevor Albert II. den Thron von seinem verstorbenen Vater Rainier III. übernahm, vertrat er sein Land bekanntlich fünfmal in den Olympischen Winterspielen als Bobfahrer. Bei weitem nicht die einzige Sportart, in der sich der Fürst versuchte: Ob Judo, Rallye, Rudern oder Fechten - Albert II. suchte stets in einem neuen sportlichen Bereich die Herausforderung. Mit seinen nun 60 Jahren schiebt er aber inzwischen ganz offensichtlich eine wesentlich ruhigere Kugel.